«Мне словно вырвали сердце». Нойер жёстко раскритиковал руководство «Баварии»

Капитан и голкипер «Баварии» Мануэль Нойер жёстко раскритиковал решение руководства мюнхенского клуба прекратить сотрудничество с тренером вратарей команды Тони Тапаловичем.
«Это решение поразило меня. Это было тяжёлым ударом. Мне сообщило об этом руководство клуба. Эта новость пришла из ниоткуда. И также было для Тони. Я совсем не понял этого решения. Это будто сбило меня с ног.
Этот удар пришёлся по мне, когда я и так уже лежал на земле. Я чувствовал себя так, словно у меня вырвали сердце. Это самая жестокая вещь, которая происходила со мной в карьере. А я пережил многое, меня можно назвать толстокожим.
Но то, что произошло сейчас, это совершенно другой уровень. Все парни во вратарской группе были словно разорваны на куски. Люди рыдали. Я думаю, этим всё сказано. Мы, вратари, это команда в команде, но Тони любили все», — приводит слова Нойера The Athletic.
Тапалович работал тренером вратарей «Баварии» с 2011 года. Он оставался на своей должности при Хосепе Гвардиоле, Юппе Хайнкесе, Ханс-Дитере Флике, Нике Коваче, Юлиане Нагельсмане и Карло Анчелотти.
Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе
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