Артур Юсупов рассказал, что изменилось в «Сочи» после назначения Курбана Бердыева
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Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал об изменениях в команде после назначения Курбана Бердыева на пост главного тренера.
«Новые правила при Бердыеве? Концентрация на каждом моменте. Перед тренировкой нельзя давать расхлябанно пасы. Всё чётко и дисциплинированно. Тренер требует внимания ко всем деталям и полного профессионализма», — сказал Юсупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
Напомним, «Сочи» объявил о назначении Бердыева в конце декабря 2022 года. Специалист дважды выигрывал чемпионат России с «Рубином» — в 2008 и 2009 годах. В 2009 году он признавался лучшим тренером года по версии РФС.
«Сочи» в 17 матчах набрал 25 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
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