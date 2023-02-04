Артур Юсупов рассказал, что изменилось в «Сочи» после назначения Курбана Бердыева

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал об изменениях в команде после назначения Курбана Бердыева на пост главного тренера.

«Новые правила при Бердыеве? Концентрация на каждом моменте. Перед тренировкой нельзя давать расхлябанно пасы. Всё чётко и дисциплинированно. Тренер требует внимания ко всем деталям и полного профессионализма», — сказал Юсупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, «Сочи» объявил о назначении Бердыева в конце декабря 2022 года. Специалист дважды выигрывал чемпионат России с «Рубином» — в 2008 и 2009 годах. В 2009 году он признавался лучшим тренером года по версии РФС.



«Сочи» в 17 матчах набрал 25 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.