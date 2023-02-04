Анзор Кавазашвили: любого тренера первой пятёрки РПЛ можно отправлять тренировать в Европу

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказал мнение о шансах тренеров Российской Премьер-Лиги возглавить европейский клуб.



«Я оцениваю тренеров по результатам выступления их клубов. На сегодняшний день любого тренера из команды первой пятёрки можно брать и отправлять тренировать в Европу. Но как будут работать — это уже другой разговор. Конечно же, они в совершенстве должны владеть иностранным языком и быть высокообразованными в футбольном плане», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По итогам первой части сезона-2022/2023 РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит» (42). Ниже располагаются «Спартак» (36), «Ростов» (35), «Динамо» (29) и ЦСКА (29).