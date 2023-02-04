Оливер Кан: слова Нойера не соответствуют его званию капитана «Баварии» и ценностям клуба!

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан прокомментировал скандальное интервью капитана команды Мануэля Нойера, в котором футболист жёстко раскритиковал руководство мюнхенцев за увольнение многолетнего тренера вратарей команды Тони Тапаловича.

«Слова Нойера об увольнении Тони Тапаловича не соответствуют его званию капитана и ценностям «Баварии»! Кроме того, он сделал своё заявление в неподходящее время, потому что у нас впереди очень важные матчи.

Конечно, ему было тяжело узнать об этом, мы должны принимать во внимание этот факт в определённой степени. Мы также осознавали это, когда объясняли ему, что данное непростое решение было лучшим для нашей команды на тот момент.

Я был в подобной ситуации, но общие цели были для меня на первом месте. Это было для меня важнее, чем мои личные чувства. Именно поэтому я решил тогда не выступать публично. Мануэль сейчас сделал обратное.

Мы однозначно обсудим с ним это интервью», — приводит слова Кана DPA.

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