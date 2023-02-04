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Галтье: Месси — прирождённый лидер. Игроки «ПСЖ» готовы следовать за ним

Галтье: Месси — прирождённый лидер. Игроки «ПСЖ» готовы следовать за ним
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о лидерстве нападающего Лионеля Месси в команде после травм форварда Килиана Мбаппе и защитника Серхио Рамоса.

«Если вы думаете, что я сдаюсь, это не так. Если считаете, что футболисты не слишком стараются, вы опять ошибаетесь. У меня в команде есть творцы. У нас есть Лео, который взял игру в свои руки после потери Мбаппе и Рамоса. Он прирождённый лидер, и игроки готовы следовать за ним», — приводит слова Галтье Get French Football News.

Напомним, Рамос и Мбаппе получили травмы в матче французской Лиги 1 с «Монпелье» (3:1). Сообщалось, что из-за повреждения бедра Мбаппе пропустит около трёх недель.

Сегодня, 4 февраля, «ПСЖ» сыграет с «Тулузой» в матче 22-го тура Лиги 1. Начало встречи — в 19:00 мск.

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