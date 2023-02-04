Кордоба: задача «Краснодара» — подняться как можно выше в таблице РПЛ
Поделиться
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба оценил зимние тренировочные сборы команды в преддверии рестарта сезона Российской Премьер-Лиги, а также рассказал о главной задаче «быков» на вторую часть чемпионата России.
«Чувствую себя хорошо после игры с «Сочи». У нас сейчас идёт тяжёлая физическая подготовка, хотим быть в хорошей форме во второй части чемпионата. Вся команда понимает идеи тренера. Наша задача на оставшуюся часть сезона — подняться как можно выше в таблице», — приводит слова Кордобы «РИА Новости Спорт».
«Краснодар» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ после 17 сыгранных матчей с 25 набранными очками. В начале января краснодарскую команду возглавил сербский тренер Владимир Ивич.
Комментарии
- 4 февраля 2023
-
11:32
-
11:30
-
11:16
-
11:10
-
11:01
-
11:00
-
11:00
-
10:41
-
10:35
-
10:30
-
10:24
-
10:16
-
10:13
-
10:10
-
10:01
-
10:00
-
09:46
-
09:38
-
09:37
-
09:28
-
09:25
-
09:21
-
09:20
-
09:12
-
09:10
-
08:56
-
08:30
-
08:28
-
07:40
-
07:15
-
06:59
-
06:38
-
06:25
-
06:15
-
05:59
Партнерский контент