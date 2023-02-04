Кордоба: задача «Краснодара» — подняться как можно выше в таблице РПЛ

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба оценил зимние тренировочные сборы команды в преддверии рестарта сезона Российской Премьер-Лиги, а также рассказал о главной задаче «быков» на вторую часть чемпионата России.

«Чувствую себя хорошо после игры с «Сочи». У нас сейчас идёт тяжёлая физическая подготовка, хотим быть в хорошей форме во второй части чемпионата. Вся команда понимает идеи тренера. Наша задача на оставшуюся часть сезона — подняться как можно выше в таблице», — приводит слова Кордобы «РИА Новости Спорт».

«Краснодар» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ после 17 сыгранных матчей с 25 набранными очками. В начале января краснодарскую команду возглавил сербский тренер Владимир Ивич.