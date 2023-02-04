Защитник «Краснодара» Кайо прокомментировал победу в матче с «Сочи»

Защитник «Краснодара» Кайо Панталеан высказался о победе в матче 1-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ с «Сочи» (1:0). Он забил единственный гол во встрече.



«Это очень важный гол, принёсший победу в первой игре турнира. Он важен как для меня, так и для всей команды. Он поможет нам работать в том же духе. Мы усиленно работаем в течение недели, и самое важное – то, что у нас получилось показать это на поле.

Играть с «Сочи», конечно, очень сложно. Для нас, защитников, в том числе — они очень хорошо атакуют, очень хорошая команда. Но мы для этого и тренируемся, поэтому думаю, что нужно продолжать поддерживать концентрацию и коммуникацию в том числе и на тренировках, что очень важно для нашей позиции», — сказал Кайо в интервью клубной пресс-службе.