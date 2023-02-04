Мусиала: неправильно думать, что не можешь стать лучшим. Я не намерен отдыхать

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала высказался о философии мюнхенского клуба и желании расти в профессиональном смысле.
«В «Баварии» учат всегда верить в себя и стремиться к максимуму. Мне очень нравится эта установка, потому что я тоже так думаю. Если ты не веришь, что можешь стать лучшим, это неправильный подход. С самого детства у меня была одна цель — сделать следующий шаг, двигаться вперёд. Благодаря этому уверенность тоже растёт. Чтобы моя игра становилась лучше, я должен верить в себя, в то, что могу забивать голы и доверять себе во всём. Я не намерен отдыхать», — приводит слова Мусиалы пресс-служба «Баварии».
В нынешнем сезоне Мусиала принял участие в 17 матчах Бундеслиги, забил девять голов и отдал шесть результативных передач.
- 4 февраля 2023
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