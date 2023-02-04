«Не вижу поводов барахтаться в середине таблицы». Юсупов — о «Сочи» во второй части сезона

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал о целях команды на вторую часть сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге.

«Пришёл Курбан Бердыев — всё хорошо. Немного поменялись тактически. Наигрываем какие-то взаимодействия. По щелчку ничего не бывает. Слава богу, сейчас есть сборы. Думаю, при новом тренере мы будем боевитой командой. Будем бороться за пятёрку. Не такой большой отрыв. Задачу никто не отменял. Занимали же пятое место в РПЛ, потом второе. Не вижу поводов нам барахтаться в середине таблицы. Состав плюс-минус такой же. Может, ещё кого-то возьмут. Хотелось бы. И дай бог нам каждому здоровья. Этого не хватало в первой части чемпионата», — сказал Юсупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

«Сочи» в 17 матчах набрал 25 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.