Скандальное интервью Нойера не было согласовано с «Баварией». Ему грозит как минимум штраф

Скандальное интервью капитана и голкипера «Баварии» Мануэля Нойера, в котором он подверг жёсткой критике решение руководства мюнхенцев об увольнении многолетнего тренера вратарей команды Тони Тапаловича, не было согласовано с правлением рекордмайстера. Об этом сообщает издание Bild.

По информации источника, своим интервью Нойер застал руководство «Баварии» врасплох. Голкипер столкнётся с последствиями своих слов. Капитану мюнхенцев грозит как минимум штраф.

Тапалович работал в «Баварии» с 2011 года. Специалист оставался тренером вратарей мюнхенцев при более чем шести разных наставниках. Нойер назвал его увольнение тяжёлым ударом, заявив, что ему «словно вырвали сердце». Председатель правления «Баварии» Оливер Кан уже высказался о словах вратаря.

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