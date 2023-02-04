Гвардиола: Кейн остаётся одним из лучших нападающих, которых я видел

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящей встрече лучших бомбардиров текущего сезона английской Премьер-лиги — Эрлинга Холанда (25 голов) и Гарри Кейна (16). «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» сыграют в матче 22-го тура АПЛ в воскресенье, 5 февраля. Начало игры — в 19:30 мск.
«Мы чрезвычайно довольны Эрлингом Холандом. И, конечно, я думаю, что «Тоттенхэм» очень доволен Гарри Кейном. Он исключительный игрок. То, что делает Гарри Кейн, потрясающе: голы, качества, которыми он обладает. Гарри Кейн остаётся одним из лучших нападающих, которых я видел в своей жизни. Даже не выигрывая. Это не имеет значения.
Это как с тренерами. Есть невероятные, невероятные тренеры, которые не выигрывают титулы. Они плохие тренеры, потому что не выигрывают титулы? Нет, иногда это случается.
Думаю, что «Тоттенхэм» счастлив иметь Кейна в составе. Мы очень рады, что у нас есть такой молодой игрок, как Эрлинг, который, думаю, подарит нам много хороших лет», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».
Видео: Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ
- 4 февраля 2023
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