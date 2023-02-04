«Брайтон» при Де Дзерби забил 26 голов в АПЛ. Больше только у «Арсенала» и «Ман Сити»

«Брайтон» забил 26 голов в английской Премьер-лиге с момента, как команду возглавил итальянский специалист Роберто Де Дзерби. По этому показателю «чайки» уступают только лондонскому «Арсеналу» Микеля Артеты, забившему 28 голов, и «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, поразившему ворота соперников 30 раз. Об этом сообщает официальный «твиттер» АПЛ.

43-летний Де Дзерби возглавил «Брайтон» во время текущего сезона АПЛ, перейдя в команду из донецкого «Шахтёра». О назначении итальянца главным тренером английский клуб объявил 18 сентября. В 13 матчах чемпионата Англии «Брайтон» под руководством Де Дзерби одержал пять побед, три раза сыграл вничью и пять раз потерпел поражение.

«Брайтон» занимает седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко после 19 сыгранных матчей.

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