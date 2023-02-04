«Эвертон» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30 мск

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги встретятся ливерпульский «Эвертон» и лондонский «Арсенал». Команды будут играть на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Начало встречи — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Эта встреча станет для английского специалиста Шона Дайча первым матчем в качестве главного тренера «Эвертона». «Ириски» не выигрывают уже восемь матчей подряд в английской Премьер-лиге. Игра первого круга текущего сезона АПЛ между соперниками была перенесена. В прошлом сезоне чемпионата Англии «Эвертон» одержал победу в матче первого круга с «Арсеналом» со счётом 2:1. Во втором круге «канониры» разгромили соперника — 5:1.
«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 50 очков после 19 матчей. «Эвертон» (15) занимает 19-е место.
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