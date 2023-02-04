«Челси» хочет избежать наказания за нарушение ФФП из-за санкций против Абрамовича

Лондонский «Челси» планирует избежать наказания от английской Премьер-лиги за большие расходы на трансферы игроков. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, «Челси» хочет избежать санкций от АПЛ, когда предоставит лиге информацию о своих доходах и расходах в конце текущего сезона. Руководство синих будет настаивать на том, что клуб не получал финансирования в течение трёх месяцев после того, как на предыдущего владельца лондонцев, российского бизнесмена Романа Абрамовича, были наложены санкции со стороны правительства Великобритании.
Пока неизвестно, как в руководстве АПЛ отреагируют на просьбу «Челси». УЕФА внёс лондонцев в список клубов, за которыми ведётся пристальное наблюдение. «Челси» за два последних трансферных окна потратил более € 500 млн.
10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023
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