Источник: Павлюченко получит 4,5 млн рублей за участие в матче «Уфы» и «Ахмата» в Кубке

Российский нападающий Роман Павлюченко получит от букмекерских компаний 4,5 млн рублей за участие в матче Кубка России между «Уфой» и грозненским «Ахматом». Об этом сообщает телеграм-канал «Румит».

Ранее стало известно о том, что 41-летний Павлюченко ведёт переговоры с руководством «Уфы» о возобновлении игровой карьеры, чтобы принять участие в матче с «Ахматом». Одной из главных целей возможного возвращения на поле называется стремление Павлюченко забить 200-й гол в профессиональной карьере.

Напомним, о завершении карьеры Павлюченко стало известно в октябре 2022 года. Футболист за свою карьеру выступал за лондонский «Тоттенхэм», московские «Спартак» и «Локомотив» и несколько других российских клубов.