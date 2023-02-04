Андрей Канчельскис: мне было бы интересно снова посмотреть на Азмуна в РПЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис рассказал, что хотел бы понаблюдать за игрой иранского нападающего Сердара Азмуна в Российской Премьер-Лиге.
«Мне было бы интересно снова посмотреть на Азмуна в РПЛ. Почему бы и нет? Я считаю Сердара хорошим футболистом. Если вернётся в Россию, то это точно будет интересно», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Азмун выступал в Российской Премьер-Лиге за казанский «Рубин», «Ростов» и санкт-петербургский «Зенит» в период с 2013 по 2021 год. Сейчас иранец является игроком немецкого «Байера». Азмун четырежды становился чемпионом России в составе «Зенита» (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022) и выигрывал серебряные медали с «Ростовом» (2015/2016).
- 4 февраля 2023
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