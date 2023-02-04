Невилл: «Челси» в матче с «Фулхэмом» действовал слишком просто. Игра не впечатлила

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал игру «Челси» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (0:0).



«Челси» действовал слишком просто, бесхитростно. Думаю, так вышло потому, что у Грэма Поттера не было времени поработать с футболистами. Ему нужно время. Атака и полузащита должны улучшиться. Несмотря на то что они потратили £ 600 млн, команде ещё нужно расти. Меня их игра не впечатлила. Игрокам потребуется много времени, чтобы привыкнуть ко всему», — приводит слова Невилла Sky Sports.



Лондонский «Челси» в 21 матче набрал 30 очков и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Арсенал» (50).

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