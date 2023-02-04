Артур Юсупов: «Сочи» — возрастная команда. Подготовка даётся тяжело
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Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов высказался о сложностях команды в подготовке к возобновлению розыгрыша Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
«Сочи» — возрастная команда. Пока тяжело даётся подготовка, если честно. Уже не так легко восстанавливаемся после нагрузок. Процентов на 60–65, наверное, готовы. Но впереди ещё много работы», — сказал Юсупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
Напомним, «Сочи» в 17 матчах набрал 25 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны «Зенит» (42). В первом матче после зимней паузы «Сочи» сыграет с московским ЦСКА. Встреча состоится 5 марта.
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