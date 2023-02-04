В «ПСЖ» определились с заменой травмированного Мбаппе в ближайших матчах

Главный тренер французского «ПСЖ» Кристоф Галтье определился с тем, кто из футболистов парижан заменит травмированного нападающего команды Килиана Мбаппе в ближайших матчах. Об этом сообщает Le Parisien.
По информации источника, Мбаппе заменит нападающий Уго Экитике. Ожидается, что футболисту предоставят большую роль на поле и дадут больше игрового времени в течение ближайших 15 дней, пока Мбаппе будет восстанавливаться после травмы.
Мбаппе получил травму в матче французской Лиги 1 с «Монпелье». Француз был вынужден покинуть поле уже на 21-й минуте. «ПСЖ» сообщил, что восстановление после травмы займёт около трёх-четырёх недель. Звёздный форвард пропустит первую встречу с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Как Килиан Мбаппе подшутил над главным тренером «ПСЖ»
- 4 февраля 2023
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