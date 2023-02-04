Гендиректор «Бешикташа» назвал фейком информацию об интересе клуба к Сердару Азмуну
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Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи отреагировал на информацию об интересе клуба к нападающему «Байера» Сердару Азмуну.
«Бешикташ» интересуется Азмуном? Это фейк», — сказал Казанчи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Бешикташ» нацелился на Азмуна.
Напомним, Азмун перешёл в леверкузенский «Байер» из санкт-петербургского «Зенита» в январе 2022 года. В нынешнем сезоне 28-летний иранский футболист принял участие в 10 матчах немецкой Бундеслиги и не отметился результативными действиями. На чемпионате мира в Катаре футболист принял участие во всех матчах Ирана на групповом этапе, но также не записал на свой счёт забитых мячей или голевых пасов.
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