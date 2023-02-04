Валерий Кечинов: не вижу в РПЛ тренера, который мог бы спокойно тренировать в Европе
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов ответил на вопрос о том, какой тренер из Российской Премьер-Лиги мог бы проявить себя в Европе.
«Даже на ум никто не приходит. Сложно сейчас говорить, когда мы не играем с европейскими клубами. На данный момент никого из тренеров не могу выделить, что они могли бы спокойно тренировать в Европе. Карпин работал в «Мальорке», но у него не получилось. Пока не вижу такого тренера в РПЛ», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, Валерий Карпин стал главным тренером «Ростова» в прошлом году. Помимо этого, специалист возглавляет национальную команду России.
После 17 туров лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 42 очка.
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