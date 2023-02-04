«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: текстовая онлайн-трансляция матча — в 18:00 мск

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Начало игры — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью — 1:1. В составе «красных дьяволов» на 44-й минуте матча отличился Бруну Фернандеш. Хозяева смогли спастись в добавленное время: на 90+1-й минуте ответный мяч забил Майкл Олисе.



«Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 39 очков после 20 матчей. «Кристал Пэлас» находится на 12-й строчке, заработав 24 балла.