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Видео: четырёхлетний сын Лионеля Месси продемонстрировал навыки вратаря

Видео: четырёхлетний сын Лионеля Месси продемонстрировал навыки вратаря
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Аргентинский нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси в своих социальных сетях поделился видеороликом, в котором его четырёхлетний сын Чиро демонстрирует вратарские навыки в футболке парижской команды.

На видео младший из трёх сыновей суперзвезды «ПСЖ» несколько раз отбивает летящие в его сторону футбольные мячи.

35-летний Лионель Месси выступает за парижский клуб с 2021 года. Ранее аргентинский нападающий защищал цвета испанской «Барселоны». В текущем сезоне Месси сыграл 23 матча за «ПСЖ», в которых отметился 14 забитыми мячами и 14 результативными передачами. На прошедшем чемпионате мира 2022 года в Катаре футболист забил семь голов, сделал три голевых паса в семи играх и впервые в карьере стал победителем мирового первенства.

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