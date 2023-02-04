Спаллетти: «Наполи» будет продолжать играть в том же духе, чтобы не создавать себе проблем

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти порассуждал о возможном чемпионстве своей команды по итогам текущего сезона итальянской Серии A, отметив, что, кроме неаполитанцев, в лиге есть ещё шесть команд, которые также претендуют на титул.

«Говорили, что январь будет тяжёлым месяцем для нас. Мы просто хотели хорошо потренироваться. Скудетто? Перед началом сезона все говорили, что мы не сможем пройти этот путь, так почему ни одна из других шести команд не сможет сделать то же самое, что и мы делали до сих пор? Мы будем продолжать в том же духе, чтобы не создавать самим себе трудностей. Есть сильные команды, например, «Аталанта». Если вы не готовы, вы не рискуете», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

Новость по теме Лучано Спаллетти — лучший тренер января в Серии A

Спаллетти принёс на пресс-конференцию две розы