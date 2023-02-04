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Барриос: не скажу, что «Зенит» полностью готов к возобновлению сезона. Не хватает матчей

Барриос: не скажу, что «Зенит» полностью готов к возобновлению сезона. Не хватает матчей
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился впечатлениями от начала второго сбора команды.

«После нескольких выходных, которые всегда есть между сборами, довольно непросто втягиваться. Поэтому первые дни второго сбора всегда чуть более трудные. Но ничего — набираем ритм, обороты. Понятно, что всё это очень важно и нужно, чтобы в максимально хорошей форме подойти к возобновлению сезона. Перед нами стоят понятные и конкретные задачи.

Не скажу, что уже полностью готовы к возобновлению сезона, поскольку пока не хватает товарищеских матчей, которые помогут набрать игровой ритм. Но они впереди, поэтому где-то через неделю можно будет говорить, что мы входим в соревновательный режим и подойдём полностью готовыми к первым официальным матчам», — приводит слова Барриоса пресс-служба «Зенита».

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