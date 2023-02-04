Жене Криштиану Роналду грозит штраф за нарушение закона Саудовской Аравии о приличии

Испанская модель Джорджина Родригес, жена португальского футболиста Криштиану Роналду, может быть оштрафована за нарушение закона Саудовской Аравии о приличии. Об этом сообщает Marca.

Саудовская Аравия — мусульманская страна с очень строгими правилами, особенно для женщин. Джорджина носила абайю на публике. Это простое и свободное платье, типичное для Саудовской Аравии и ассоциирующееся с женщинами в мусульманской религии. Но иногда она хотела сохранить свой личный стиль, используя одежду с глубоким вырезом или открытой ногой.

Фото: Из личного архива Джорджины Родригес

Фото: Из личного архива Джорджины Родригес

В 2019 году Саудовская Аравия приняла закон о приличии. В общественных местах рекомендуется носить свободную одежду, закрывающую локти и ноги ниже щиколотки. За нарушение предусмотрен денежный штраф. Для первого раза он эквивалентен € 25.

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