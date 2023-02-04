Роман Павлюченко решил не возобновлять игровую карьеру в составе «Уфы»

Бывший российский нападающий сборной России и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сообщил о решении не возобновлять игровую карьеру в составе «Уфы».

«Мы разговаривали с Шамилем Газизовым по контракту, даже договорились на хороших условиях. Но по ряду причин мы решили отпустить эту ситуацию. Слишком мало времени до матча осталось, нужно набирать форму, тренироваться с командой и быть очень готовым к Кубку России. У нас нет такого количества времени, чтобы я смог подготовиться и помочь команде. Очень благодарен Шамилю Газизову, что предложил такую возможность, но мы поняли, что это слишком спонтанное решение, которое могло бы не оправдаться. Времени слишком мало. Наделали шума, многие могли на меня ставить большие надежды, но условия для оправдания этих надежд для меня были сложными. «Уфа» будет играть без меня.



Буду ли пытаться всё-таки ещё поиграть где-то? Пока в планах нет такого. Я завершил карьеру, а история с «Уфой» была слишком спонтанной. Буду развивать свою футбольную школу, помогать молодым футболистам», — приводит слова Павлюченко Sport24.