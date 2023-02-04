Мюллер: игроки «Баварии» удивились переходу Забитцера в «МЮ». Но эта глава не окончена

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер рассказал о реакции мюнхенской команды на переход полузащитника Марселя Забитцера в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.



«Команда была удивлена. Всё произошло очень быстро. Я рад за Марселя. Рад, что он получил возможность сыграть за «Манчестер Юнайтед». У этого клуба громкое имя. Но Марсель вернётся летом. Эта глава ещё не окончена», — приводит слова Мюллера Kicker.



Напомним, Забитцер перешёл в мюнхенский клуб летом 2021 года из «РБ Лейпциг» за € 15 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл за «Баварию» 24 встречи, забил один гол и стал автором одной результативной передачи. Ранее сообщалось, что Забитцер должен стать заменой травмированному хавбеку «Манчестер Юнайтед» Кристиану Эриксену.

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