Мюллер: игроки «Баварии» удивились переходу Забитцера в «МЮ». Но эта глава не окончена
Поделиться
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер рассказал о реакции мюнхенской команды на переход полузащитника Марселя Забитцера в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.
«Команда была удивлена. Всё произошло очень быстро. Я рад за Марселя. Рад, что он получил возможность сыграть за «Манчестер Юнайтед». У этого клуба громкое имя. Но Марсель вернётся летом. Эта глава ещё не окончена», — приводит слова Мюллера Kicker.
Напомним, Забитцер перешёл в мюнхенский клуб летом 2021 года из «РБ Лейпциг» за € 15 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл за «Баварию» 24 встречи, забил один гол и стал автором одной результативной передачи. Ранее сообщалось, что Забитцер должен стать заменой травмированному хавбеку «Манчестер Юнайтед» Кристиану Эриксену.
Комментарии
- 4 февраля 2023
-
16:25
-
16:21
-
16:19
-
16:03
-
15:59
-
15:43
-
15:42
-
15:35
-
15:31
-
15:30
-
15:30
-
15:23
-
15:21
-
15:20
-
15:04
-
15:00
-
14:53
-
14:51
-
14:46
-
14:38
-
14:36
-
14:31
-
14:23
-
14:19
-
14:11
-
13:52
-
13:35
-
13:32
-
13:30
-
13:15
-
13:14
-
13:04
-
13:00
-
13:00
-
13:00
Партнерский контент