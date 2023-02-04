«Арсенал» проведёт пятый матч подряд в АПЛ без изменений в стартовом составе

Лондонский «Арсенал» выставляет один и тот же стартовый состав на протяжении пяти матчей английской Премьер-лиги подряд. Ранее подобное случалось в сезоне-2014/2015. Тогда «канониры» не меняли стартовый состав шесть матчей. Об этом сообщил статистический портал Opta Sports.

Сегодня, 4 февраля, в матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» встретится с «Эвертоном». Команды будут играть на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Начало встречи — в 15:30 мск.



Стартовый состав «Арсенала»: Рамсдейл, Уайт, Салиба, Габриэл Магальянс, Зинченко, Парти, Эдегор, Джака, Сака, Нкетиа, Мартинелли.



«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 50 очков после 19 матчей. «Эвертон» (15) занимает 19-е место.

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