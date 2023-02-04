Клопп: Салах — футболист мирового класса. Критика в его адрес неоправданна

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выступил в защиту нападающего команды Мохамеда Салаха на волне критики со стороны болельщиков мерсисайдцев.
«Мохамед — спортсмен мирового класса, поэтому он приходит на тренировки первым и уходит последним. Сейчас он не забивает, и, наверное, есть люди, которые думают: «Зачем они дали Клоппу новый контракт?» Так обстоят дела в нашем мире, это совершенно нормально. Если у нас что-то идёт не так, на нас обрушивается критика.
Можно подвергать сомнению его характер, знания и умения, у вас есть право на это, но вы не сможете забить столько голов, сколько забил Мо, если вы не выдающийся футболист мирового класса.
Конечно, бывают ситуации, в которых Мо точно бы забил, случись они в прошлом году. Как в матче с «Брайтоном», это был бы 100% гол, но не сейчас. Вы думаете, что это как-то связано с новым контрактом или чем-то ещё, но это не так», — приводит слова Клоппа talkSPORT.
Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе
- 4 февраля 2023
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