Аленичев: в ближайшее время переговоры РФС и УЕФА ни к чему не приведут

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался на тему возможного возвращения российской национальной команды и клубов к международным турнирам.
«Буквально недавно пошла информация, что наших спортсменов могут допустить к Олимпиаде под нейтральным флагом, сейчас начали идти разговоры про футбол, конечно, это хорошо. Моё мнение, что в ближайшее время они ни к чему не приведут. Я думаю, что как минимум года полтора мы будем отстранены.
Но в связи с этим не хотелось бы уходить в Азию. Я бы всё-таки немного подождал, контактировал как можно чаще с УЕФА по поводу нашего возвращения в Европу. Но однозначно в этом году мы не сыграем, но мы всё равно должны оставаться на позитиве, надеяться на лучшее», — приводит слова Аленичева ТАСС.
- 4 февраля 2023
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