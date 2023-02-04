Организаторы Зимнего кубка РПЛ отменили дисквалификации за удаления

Организаторы Winline Зимнего кубка РПЛ отменили дисквалификации за удаления, полученные в матчах турнира. Об этом сообщил официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

По инициативе «Сочи» клубы-участники Зимнего кубка РПЛ обратились к организаторам турнира с просьбой отменить пункт регламента о дисквалификациях игроков, заработавших удаления в матчах Кубка. Учитывая предсезонный статус соревнования, организаторы удовлетворили просьбу команд.



Таким образом, защитник «Сочи» Артём Мещанинов, который был удалён в матче 1-го тура с «Краснодаром» (0:1), сможет принять участие в следующей игре «Сочи» с «Ростовом», которая состоится в понедельник, 6 февраля. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.