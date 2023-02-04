«Я будто и не выходил из больницы». Кьеза — о восстановлении после травмы

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза рассказал о процессе восстановления после травмы и своём возвращении на поле.
«После операции я шесть недель ходил на костылях. Я будто и не выходил из больницы, потому что мне даже в мелочах требовалась чья-то помощь. Когда я отказался от костылей, то почувствовал себя свободным. Я больше не мог их терпеть.
Мои первые тренировки после возвращения были довольно весёлыми. Мне доставляло удовольствие не позволять отбирать у себя мяч. Я настолько почувствовал себя частью игры, что даже забыл о своей травме. Одноклубники поддразнивали меня: «Смотрите, кто вернулся».
Перед возвращением на поле у меня была одна мысль: всё ли со мной будет в порядке? Но я сделал всё, чтобы вернуться на свой прежний уровень», — сказал Кьеза в документальном фильме Back on Track.
«Ювентус» обыграл «Лацио» и вышел в полуфинал Кубка Италии
Полная трансляция матча Кубка Италии доступна в Okko.
- 4 февраля 2023
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