Баббель: в «Баварии» воспользовались отсутствием Нойера, чтобы уволить Тапаловича

Бывший защитник «Баварии» Маркус Баббель прокомментировал увольнение тренера вратарей мюнхенского клуба Тони Тапаловича и скандальное интервью голкипера Мануэля Нойера.
«Это очень нетипичная ситуация для «Баварии». Мне кажется, время увольнения Тапаловича было крайне неудачным. Если были какие-то внутренние проблемы, почему не отложить это до конца сезона и сфокусироваться на второй его части? Руководство показало себя не с лучшей стороны. У меня есть подозрение, что они воспользовались отсутствием Мануэля Нойера в команде», — приводит слова Баббеля Spox со ссылкой на 888sport.
Напомним, в интервью Нойер раскритиковал решение руководства «Баварии» уволить Тапаловича. Позже стало известно, что интервью голкипера не было согласовано с клубом. Нойеру грозит как минимум штраф.
- 4 февраля 2023
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