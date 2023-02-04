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Баббель: в «Баварии» воспользовались отсутствием Нойера, чтобы уволить Тапаловича

Баббель: в «Баварии» воспользовались отсутствием Нойера, чтобы уволить Тапаловича
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Бывший защитник «Баварии» Маркус Баббель прокомментировал увольнение тренера вратарей мюнхенского клуба Тони Тапаловича и скандальное интервью голкипера Мануэля Нойера.

«Это очень нетипичная ситуация для «Баварии». Мне кажется, время увольнения Тапаловича было крайне неудачным. Если были какие-то внутренние проблемы, почему не отложить это до конца сезона и сфокусироваться на второй его части? Руководство показало себя не с лучшей стороны. У меня есть подозрение, что они воспользовались отсутствием Мануэля Нойера в команде», — приводит слова Баббеля Spox со ссылкой на 888sport.

Напомним, в интервью Нойер раскритиковал решение руководства «Баварии» уволить Тапаловича. Позже стало известно, что интервью голкипера не было согласовано с клубом. Нойеру грозит как минимум штраф.

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