Индзаги — о Шкриньяре: я не осуждаю его выбор, но он больше не будет капитаном «Интера»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал решение защитника Милана Шкриньяра не продлевать контракт с «нерадзурри» и перейти в «ПСЖ» на правах свободного агента в летнее трансферное окно. Наставник миланцев заявил, что словак больше не будет капитаном клуба.

«Я не осуждаю его выбор. Он уникальный человек и футболист. Милан — великолепный парень, который хорошо выполняет свою работу на протяжении каждого дня, с того самого момента, когда я стал частью клуба. То, что он не продлил контракт… В футболе случаются такие вещи, к этому нужно просто привыкнуть. Будет ли он продолжать носить капитанскую повязку? Мы выбираем капитана, исходя из выступлений игроков. Шкриньяр больше не будет нашим капитаном после того, что произошло. Наш капитан — Ханданович», — приводит слова Индзаги La Gazzetta dello Sport.

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