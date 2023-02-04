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Анчелотти: Винисиус — отличный игрок. У четырёх моих внуков футболки с его именем

Анчелотти: Винисиус — отличный игрок. У четырёх моих внуков футболки с его именем
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в преддверии матча 20-го тура испанской Примеры с «Мальоркой» высказался о подготовке нападающего Винисиуса Жуниора к игре.

«Винисиус — отличный футболист. Молодёжи нравятся такие игроки. У моих четверых внуков футболки с его именем, а не с каким-нибудь другим.

Винисиус будет готовиться к матчу в обычном режиме. Посмотрим, что получится. Ему не нужно, чтобы я говорил ему, что нужно делать», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Матч 20-го тура Примеры «Мальорка» — «Реал» состоится завтра, 5 февраля, на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорка. Начало встречи — в 16:00 мск. «Реал» в 19 матчах набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице Примеры.

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