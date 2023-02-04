Аленичев: «Зенит» однозначно станет чемпионом, потому что никто из бразильцев не ушёл
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что санкт-петербургский «Зенит» станет чемпионом Российской Премьер-Лиги в пятый раз подряд, одержав победу в текущем розыгрыше чемпионата России. Экс-наставник красно-белых подчеркнул, что петербуржцам защитить титул помогут оставшиеся в команде бразильские легионеры.
«Бороться с «Зенитом» за победу в чемпионате будет не только «Спартак», но и, условно говоря, ЦСКА, «Ростов», «Динамо». Но шансов ни у кого не будет, я думаю, что борьба за чемпионство уже завершена. «Зенит» однозначно станет чемпионом, поскольку у команды никто из бразильцев не ушёл, хотя разговоры были. Конечно, они это преимущество не растеряют, я в этом даже не сомневаюсь», — цитирует Аленичева ТАСС.
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