Хави — о Ла Лиге: «Барса» не фаворит, а один из претендентов на титул

Главный тренер «Барселоны» Хавьер Эрнандес высказался о чемпионской гонке в испанской Примере.

«В целом я очень рад и доволен тем, как у нас идут дела в Ла Лиге: мы лидируем, на пять очков опережаем «Реал», только что выиграли титул… Мы должны продолжать в том же духе.



Я не ощущаю нас фаворитами, скорее одними из претендентов на титул. Мы соревнуемся с действующим победителем Ла Лиги и Лиги чемпионов. Мы будем бороться за чемпионство до последнего или предпоследнего тура. Я считаю их сильными, хоть они и отстают на пять очков.



Мы также испытываем давление в каждом матче, не только со стороны «Реала». Каждая неделя – ключевая. Каждый матч знаменует сезон. Мы – «Барса», и мы находимся под давлением, и это может только приветствоваться», – приводит слова Хави Marca.