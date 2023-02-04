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Хави — о Ла Лиге: «Барса» не фаворит, а один из претендентов на титул

Хави — о Ла Лиге: «Барса» не фаворит, а один из претендентов на титул
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Главный тренер «Барселоны» Хавьер Эрнандес высказался о чемпионской гонке в испанской Примере.

«В целом я очень рад и доволен тем, как у нас идут дела в Ла Лиге: мы лидируем, на пять очков опережаем «Реал», только что выиграли титул… Мы должны продолжать в том же духе.

Я не ощущаю нас фаворитами, скорее одними из претендентов на титул. Мы соревнуемся с действующим победителем Ла Лиги и Лиги чемпионов. Мы будем бороться за чемпионство до последнего или предпоследнего тура. Я считаю их сильными, хоть они и отстают на пять очков.

Мы также испытываем давление в каждом матче, не только со стороны «Реала». Каждая неделя – ключевая. Каждый матч знаменует сезон. Мы – «Барса», и мы находимся под давлением, и это может только приветствоваться», – приводит слова Хави Marca.

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