«Црвена Звезда» и «Войводина» сыграют в футболках в память о Синише Михайловиче. Фото

Сегодня, 4 февраля, на стадионе «Райко Митич» в Белграде пройдёт матч 20-го тура чемпионата Сербии. Сыграют местная «Црвена Звезда» и «Войводина». Обе команды выйдут на матч в футболках в память о сербском тренере Синише Михайловиче, ушедшем из жизни 16 декабря 2022 года.

Синиша Михайлович в годы игровой карьеры был футболистом обеих команд. За «Войводину» играл с 1988-го по 1990-й, за «Црвену Звезду» — с 1990 по 1992 год. Вместе с белградской командой Михайлович выиграл Кубок европейских чемпионов (ныне — Лига чемпионов) в 1991-м.

В 2019 году Михайловичу поставили диагноз «лейкемия». Специалист прошёл лечение, после которого болезнь отступила. Весной 2022 года у него случился рецидив. Отметим, что всё это время Михайлович продолжал тренерскую карьеру.

Каким мир запомнит Синишу Михайловича. Видеоролик: