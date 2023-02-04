Антони Марсьяль получил пятую травму в сезоне. Он восстановился пять дней назад
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что нападающий Антони Марсьяль получил рецидив травмы в матче с «Ноттингем Форест» (2:0, первый матч: 3:0) в полуфинале Кубка лиги.
«Он получил рецидив травмы в прошлом матче. Нам нужно подождать и отнестись к этому с терпением», — приводит слова тен Хага Sky Sports.
Отметим, что игра с «Ноттингем Форест» стала для 27-летнего Марсьяля первой после восстановления от предыдущей травмы. В нынешнем сезоне французский нападающий четырежды выбывал из строя из-за травм. В 14 матчах текущей кампании Марсьяль забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:
Новость по теме«Манчестер Юнайтед» заинтересован в переходе Фати из «Барселоны»
Комментарии
- 4 февраля 2023
-
19:29
-
19:20
-
19:09
-
19:00
-
18:50
-
18:50
-
18:47
-
18:40
-
18:36
-
18:26
-
18:21
-
18:20
-
18:12
-
18:09
-
18:00
-
18:00
-
17:59
-
17:50
-
17:45
-
17:40
-
17:36
-
17:34
-
17:28
-
17:27
-
17:24
-
17:17
-
16:56
-
16:50
-
16:48
-
16:25
-
16:21
-
16:19
-
16:03
-
15:59
-
15:43
Партнерский контент