Антони Марсьяль получил пятую травму в сезоне. Он восстановился пять дней назад

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что нападающий Антони Марсьяль получил рецидив травмы в матче с «Ноттингем Форест» (2:0, первый матч: 3:0) в полуфинале Кубка лиги.

«Он получил рецидив травмы в прошлом матче. Нам нужно подождать и отнестись к этому с терпением», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

Отметим, что игра с «Ноттингем Форест» стала для 27-летнего Марсьяля первой после восстановления от предыдущей травмы. В нынешнем сезоне французский нападающий четырежды выбывал из строя из-за травм. В 14 матчах текущей кампании Марсьяль забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.

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