«Какой смысл?» Вратарь «Сочи» Адамов — о запросах VAR в Зимнем Кубке РПЛ

Голкипер «Сочи» Денис Адамов высказался о запросах на просмотр видеоповторов в Зимнем Кубке РПЛ.

«Любой спорный момент и так смотрят. Так что какой смысл того что сейчас? В РПЛ правила мне более понятны. К тому, что арбитр объясняет свои решения я отношусь хорошо», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Общий призовой фонд Зимнего Кубка РПЛ составляет 10 млн рублей. Команда, победившая в турнире, получит 7 млн. Ещё 3 млн получит клуб за победу в челлендже (после первого тура состоятся конкурсы с участием игроков всех команд: пенальти по мишеням, полоса препятствий, дуэли вратарей и др.). Также на Кубке предусмотрены флеш-интервью арбитров в течение 15 минут после завершения встречи.