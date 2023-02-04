«Арсенал» проиграл в АПЛ впервые с сентября

Сегодня, 4 февраля, состоялся матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» сенсационно уступил «Эвертону» со счётом 0:1. Для «канониров» это второе поражение в сезоне и первое с сентября 2022 года. Тогда подопечные Микеля Артеты уступили «Манчестер Юнайтед» (1:3).

Поражение никак не повлияет на турнирное положение «Арсенала», однако в случае победы их прямого конкурента, «Манчестер Сити», разрыв между командами может сократиться. Сейчас лондонский клуб возглавляет чемпионат с 50 очками, а у «горожан» в активе 45 очков. Команда Хосепа Гвардиолы сыграет свой матч 22-го тура завтра, 5 февраля, когда встретится с «Тоттенхэмом». Однако по исходу этого тура у «Арсенала» останется матч в запасе.

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