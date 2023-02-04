«Я всё ещё горжусь своим игроками». Артета — о поражении «Арсенала» в игре с «Эвертоном»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение своих подопечных в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (0:1).

«Мы много владели мячом, но нам не хватало целеустремлённости и качества в заключительной трети поля. Мы создали много моментов, но потом пропустили. Они замедлили ход игры, а мы пытались бороться в этой встрече.



С каждой командой они проявляют свои лучшие стороны — рост и физическую силу. Если вы хотите контролировать игру против них, вы должны контролировать и эти аспекты. Сегодня мы этого не сделали.

Нам нужно было больше самообладания и научиться лучше контролировать игру эмоционально. Мы позволили им заработать так много ненужных штрафных ударов, и это то, чего они хотят.



Сегодня я люблю своих игроков гораздо больше, чем неделю или месяц назад. Легко быть рядом с кем-то, когда он побеждает. Я всё ещё так горжусь всеми этими игроками, они этого заслуживают. Понятно, что наш путь не будет окутан розами. Будет непросто, и нам придётся собраться с силами и играть намного лучше, чем сегодня», — приводит слова Артеты BBC.

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