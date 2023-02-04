Мохамед Салах вышел на поле в 200-м матче АПЛ за «Ливерпуль»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах появился в стартовом составе команды на матч 22-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном». Для 30-летнего египтянина эта игра стала 200-й в АПЛ в футболке мерсисайдцев.
В 199 предыдущих встречах Салах забил 125 голов и отдал 54 результативные передачи. Также Салах 13 раз играл в АПЛ за «Челси» (2+2). В нынешнем сезоне Мохамед забил 17 голов и отдал семь голевых передач в 30 матчах во всех турнирах. Соглашение между командами истекает в июне 2025 года, за «Ливерпуль» Салах играет с лета 2017-го.
«Ливерпуль» в 19 матчах чемпионата Англии набрал 29 очков и занимает в турнирной таблице 10-е место. Лидером соревнований является «Арсенал» — 50 очков в 20 играх.
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