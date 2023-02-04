Артета — первый тренер «Арсенала», проигравший «Эвертону» три гостевых матча подряд

Сегодня, 4 февраля, состоялся матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» сенсационно обыграл «Арсенал» со счётом 1:0. Как сообщает статистический портал Opta Sport, главный тренер «канониров» Микель Артета стал первым тренером в истории клуба, уступившим «ирискам» в трёх выездных встречах подряд. Также стоит отметить, что всего Артета трижды играл в гостях против ливерпульского клуба.
Первое поражение произошло в конце декабря 2020 года, когда «Арсенал» уступил «Эвертону» со счётом 1:2. В декабре 2021 года ситуация повторилась — вновь поражение 1:2.
«Арсенал» остался лидером английского чемпионата, имея в активе 50 очков по итогам 20 встреч. Их ближайший преследователь, «Манчестер Сити», отстаёт на пять очков, но позже сыграет свой матч 22-го тура, когда встретится с «Тоттенхэмом».
Игроки «Арсенала» раскрасили Лондон в красный
- 4 февраля 2023
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