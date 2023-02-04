ЦСКА и «Оренбург» сыграли вничью в товарищеском матче
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Сегодня, 4 февраля, на тренировочных сборах в турецком Белеке московский ЦСКА и «Оренбург» провели контрольный матч. Встреча закончилась ничьёй — 1:1.
Счёт в матче открыл «Оренбург»: Дмитрий Воробьёв отметился точным ударом на третьей минуте. ЦСКА сравнял под занавес первого тайма: точный удар на счету Виктор Мендеса.
ЦСКА предстоит провести товарищеские матчи с «Ахматом», «Динамо» и «Рубином». 23 февраля команда Владимира Федотова сыграет в Фонбет Кубке России с «Краснодаром», возобновив официальную часть сезона.
«Оренбург» перед возобновлением сезона сыграет с румынским клубом «Униря Деж», армянским «Пюником», «Торпедо» и «Химками». Первый матч после зимней паузы в Российской Премьер-Лиге команда Марцела Лички проведёт 4 марта с «Ахматом».
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