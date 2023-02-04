Валерий Гладилин: Юран, Аленичев и Хохлов могли бы работать в Европе
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Бывший советский футболист и тренер Валерий Гладилин считает, что сразу шесть российских специалистов могли бы попробовать свои силы в Европе. В их число он включил ныне находящихся без работы Сергея Юрана и Дмитрия Аленичева.
«Целая группа российских специалистов могла бы работать в Европе — Карпин, Семак, Хохлов, Юран и Аленичев. Из тех, кто более опытный — Бердыев. Все, кто прошёл Высшую лигу и сам играл за рубежом, — точно могли бы работать в европейских лигах. Да я мог бы назвать ещё 10 человек, которые спокойно и без проблем могли бы работать за рубежом», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Валерий Гладилин в бытность тренера работал в узбекском «Навбахоре» и армянском клубе «Мика».
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