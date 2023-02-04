Каземиро удалён с поля в матче «МЮ» — «Кристал Пэлас» за удушение игрока соперника

Сегодня, 4 февраля, проходит матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» принимает «Кристал Пэлас» на «Олд Траффорд». На 70-й минуте опорный полузащитник «красных дьяволов» Каземиро получил красную карточку за удушающий захват одного из игроков «орлов».

Случилось это во время массовой стычки игроков обеих команд. Полузащитник «Кристал Пэлас» Джеффри Шлупп буквально вытолкал вингера Антони за бровку, после чего футболисты начали выяснять отношения друг с другом, и в итоге это превратилось в массовую потасовку. Во время неё Каземиро и схватил одного из игроков «орлов», что в итоге не ускользнуло от судей на VAR. Главный арбитр Андре Марринер после просмотра повтора показал бразильцу красную карточку.

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