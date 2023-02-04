«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве удержал домашнюю победу над «Кристал Пэлас»

Сегодня, 4 февраля, состоялся матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» играл с «Кристал Пэлас». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестер. Стартовый свисток главного арбитра Андре Марринера прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первая половина встречи прошла под полным контролем игроков хозяев. На седьмой минуте полузащитник Бруну Фернандеш вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти, и в оставшееся время тайма имели ещё возможности для взятия ворот, но счёт остался тем же.

Во втором тайме «красные дьяволы» отличились вновь — на 62-й минуте гол забил нападающий Маркус Рашфорд с передачи Люка Шоу. На 70-й минуте хозяева остались в меньшинстве — во время массовой потасовки Каземиро схватил за шею одного из игроков «Кристал Пэлас», за что в итоге получил прямую красную карточку. Через шесть минут «орлы» сократили отставание в счёте благодаря голу Джеффри Шлуппа.