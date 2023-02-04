Агент Головина подтвердил интерес дортмундской «Боруссии» к игроку

Полузащитник «Монако» Александр Головин может перебраться в дортмундскую «Боруссию» предстоящим летом. Об этом сообщает Metaratings.



«Боруссия» заинтересована в услугах игрока, но клуб пока не обращался в «Монако» по поводу вероятного перехода. Агент футболиста Александр Клюев подтвердил интерес к Головину со стороны дортмундского клуба. Сам полузащитник не против того, чтобы перебраться в немецкую Бундеслигу.

В нынешнем сезоне Александр Головин принял участие в 20 матчах чемпионата Франции в составе «Монако», отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами. «Монако» находится в таблице французской лиги на четвёртом месте, набрав 41 очко в 21 игре. «ПСЖ» лидирует в соревновании (51 очко).